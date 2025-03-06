Jose Mourinho'dan 2 değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoç ekibi Rangers ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor maçı 11'inden 2 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Fred'in yerine Sofyan Amrabat oynarken, UEFA listesinde olmayan Oğuz Aydın'ın yerine de Yusuf Akçiçek şans buldu. Bugünkü maçta sağ kanatta Mert Müldür görev aldı.

F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

Sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Diego Carlos ile İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Sarı kart cezası bulunan Fred ve Bright Osayi-Samuel de listede bulunmuyor.

RIDVAN YILMAZ İLK 11'DE YER ALDI Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, Glasgow ekibinde ilk 11'de sahaya çıktı. SARACOĞLU KAPALI GİŞE Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda taraftarın itici gücü olan sarı-lacivertliler, İskoç ekibiyle oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan Saracoğlu tribünlerinde taraftarlar karşılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı. Başlama düdüğünün ardından ise yoğun destek sağlandı.