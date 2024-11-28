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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan 5 değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan 5 değişiklik!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de son maç kadrosuna göre yapılan değişiklikler dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 23:16 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:16
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        Jose Mourinho'dan 5 değişiklik!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Bellona Kayserispor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

        Portekizli çalıştırıcı, Eden Arena'da oynanan müsabakada, Bellona Kayserispor maçında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Youssef En-Nesyri'yi yedek başlattı.

        Kayseri deplasmanında 11'de forma giyen Filip Kostic ve Oğuz Aydın, UEFA listesinde isimleri olmadığı için Prag deplasmanında yer almazken Sofyan Amrabat mide rahatsızlığı, Mert Hakan Yandaş ise grip sebebiyle Slavia Prag karşısında forma giyemedi.

        Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen 5 ismin yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Prag'da sahaya çıkan isimler oldu.

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        Jose Mourinho, Filip Kostic'in yerine Mert Müldür, Sofyan Amrabat'ın yokluğunda İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş'ın yerine Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın'ın yerine Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin yerine de Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

        JOSE MOURINHO TAKIMININ BAŞINDA

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

        Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

        Cezalı olan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde kadroya alınmadı.

        Bu oyuncuların yanı sıra mide enfeksiyonu yaşayan Sofyan Amrabat ve gribal şikayeti bulunan Mert Hakan Yandaş da Çekya'ya götürülmeyen isimler oldu.

        SAMET AKAYDİN, AVRUPA'DA İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi.

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        Sarı-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester Uniter ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Samet Akaydin, ilk kez Prog deplasmanında sahaya çıktı.

        Rodrigo Becao'nun cezası, Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle götürülmediği Prag deplasmanında Djiku ile savunma ikilisini oluşturan Samet Akaydin, Bellona Kayserispor karşısında da Ganalı stoperle sahada yer almıştı.

        SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

        Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Karşılaşma öncesinde şehir merkezinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, toplu halde stadyuma hareket etti.

        Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahürata başladı.

        Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı.

        Karşılaşma için Avrupa'nın birçok bölgesinden Prag'a gelen ancak maça bilet bulamayan Fenerbahçeli taraftarlar müsabakayı, toplu halde restoranlarda ve kafeteryalarda takip etti.

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