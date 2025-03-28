Jose Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!

YABANCI HAKEM YANITI

"Galatasaray kupa maçı ve yabancı hakemle ilgili görüşünüz nedir? TFF, sezon sonuna kadar yabancı hakem olmayacağını söyledi. Hocanın bu konudaki görüşü nedir?" sorusunun ardından Mourinho, şu sözleri kullandı:

"Benim fikrimin bir önemi yok. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek fikrim. Ben yabancıyım, Türk değilim. Çalışmak için geldim, bir şeyleri değiştirmek için değil. Bu konuyla ilgili yorum yapmamayı tercih ediyorum. Bugünkü VAR hakemi yabancıydı ve hatta Portekizli'ydi. Garip bir penaltı verdi. Bu konu hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Çarşamba günü eleme usulü bir maç olacak. Kazanan yarı finale gidecek. İki takımın ana hedefi lig ama bizler çarşamba günü kazanmak istiyoruz. Yarın dinleneceğiz. Milli aradan sonra cuma günü maç oynamak zor. Amrabat ve Nesyri, milli maçlarını TSİ salı gece yarısı oynadılar. 1 gün dinleneceğiz ve pazar günü itibarıyla o maçı düşüneceğiz."