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Jose Mourinho'dan Tottenham itirafı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Sevilla takımıyla yapacakları final maçına odaklandığını söyledi

Jose Mourinho'dan Tottenham itirafı!
AA

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon finale yükselen ve İspanya'nın Sevilla takımı ile 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşılaşacak olan Roma'da medya günü etkinliği düzenlendi.

Roma Kulübü, medya etkinliği kapsamında aralarında AA'nın da olduğu basın mensuplarına Trigoria'daki Fulvio Bernardini Tesisleri'ni ve antrenmanını açtı.

Sarı-kırmızılı takım, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetiminde bir idman yaptı. Isınma ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla başlayan antrenmanda Romalı oyuncular, iki takım halinde küçük sahada savunma ve hücum çalıştı. İdmana, Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik de katıldı.

Antrenmanın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Mourinho, Roma'nın önünde ligde oynayacağı Fiorentina maçı ve gelecek hafta Sevilla ile yapacakları UEFA Avrupa Ligi finali olduğunun hatırlatılması üzerine, "Tek odaklandığım şey final. Fiorentina maçı, biraz daha hazırlık maçı gibi. Geleceğimi ya da başka bir şeyi düşünmüyorum. Kupayı kazanmak için çok şey yaptık, hazırlanmak da kolay olacak. Ludogorets, Helsinki, Betis gibi takımlarla oynadık, kaybetseydik kupadan elenirdik. Şampiyonlar Ligi'nden gelen Salzburg'la, iyi sezon geçiren Real Sociedad ve Feyenoord, Leverkusen gibi farklı rollerdeki oyuncuların bulunduğu takımlarla mücadele ettik. Şimdi finali oynamak istiyoruz, sonrasına sonra bakılır." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, geleceğine dair ısrarlı sorular üzerine şu anda bunu düşünmediğini, sadece bu finali oynamayı düşündüğünü, bunu kendisi için değil, oyuncular ve taraftar için düşündüğünü vurguladı.

Jose Mourinho, Arjantinli yıldız futbolcu Paulo Dybala'nın bugün antrenmanda yer almadığının anımsatılması ve gelecek maçlar için durumunun sorulması üzerine, "Budapeşte'deki finalde oynayabileceğini düşünmüyorum. Eğer Paulo yedek kulübesinde olur ve bana 15-20 dakika oynayabileceği bir süre şansı verirse, bu beni şimdiden memnun eder." ifadelerini kullandı.

''UMARIM SÖZLERİM TOTTENHAM TARAFTARLARINCA YANLIŞ ANLAŞILMAZ''

Roma'dan ayrılması halinde bunun kendisi için zor olacağını dile getiren Mourinho, "Çalıştırdığım bütün takımlarla harika bir bağ kurdum. Ben Real Madrid, Inter ve Roma taraftarı olduğumu söylediğimde benimle dalga geçiyorlar. Sarı-kırmızılılardan ayrılırken benim için zor olacak. Bugüne kadar görev aldığım takımlar arasında bir bağ olmayan, bir şey hissetmediğim tek takım, Tottenham idi. Umarım sözlerim Tottenham taraftarlarınca yanlış anlaşılmaz. Bu belki de Kovid dönemi olması ve statların boş olmasından ya da başkanın çok bir şey vermemesinden kaynaklandı." diye konuştu.

ABRAHAM: BU İŞLERİN DURMASI GEREKİYOR

Antrenman sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Roma'nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham da bu kulübe gelirken bir şeyler kazanmak için geldiğini belirterek, geçen sene UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıklarını, şimdi ise UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacaklarını söyledi.

Abraham, "Final için heyecanlıyız. Takım, taraftarlar herkes kendisine güvenmeli." dedi.

Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'ın maruz kaldığı ırkçılık hadisesi anımsatılan Abraham, kendisinin de gençken başına benzer bir hadise geldiğini belirterek, "Futbolda bunların yeri yok. Bu işlerin durması gerekiyor. Değişmesi gereken küçük ahmak bir azınlık bu." ifadelerini kullandı.

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