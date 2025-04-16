Jose Mourinho, Daum'un rekoruna yaklaşıyor

Jose Mourinho'nun ekibi, ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım oldu. İkinci devrede 11 maça çıkan Fenerbahçe, 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken hiç mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu 11 haftada sarı-lacivertli ekip 29 puan toplarken, Galatasaray ise 24 puan topladı.