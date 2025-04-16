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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho, Daum'un rekoruna yaklaşıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho, Daum'un rekoruna yaklaşıyor

        Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yabancı teknik direktörler arasında 20 maçlık yenilmezlik serisiyle rekoru elinde bulunduran Christoph Daum'a bir adım daha yaklaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:25
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir virajı geçti.

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        Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitiren sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

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        Jose Mourinho'nun ekibi, ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım oldu. İkinci devrede 11 maça çıkan Fenerbahçe, 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken hiç mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu 11 haftada sarı-lacivertli ekip 29 puan toplarken, Galatasaray ise 24 puan topladı.

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        Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Portekizli teknik adam, Christoph Daum'un ardından Fenerbahçe'nin en uzun yenilmezlik serisi yakalayan ikinci yabancı teknik direktörü oldu.

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        Mourinho'lu Fenerbahçe son 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, Christoph Daum'un yönetiminde ise Ağustos 2005'ten, Şubat 2006'ya kadar ligde üst üste 20 maç mağlup olmamıştı.

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        Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı isimlerden Anderson Talisca, son haftalarda sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışındaki en önemli kozlarından birisi haline geldi.

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        Son olarak Net Global Sivasspor maçında perdeyi açan isim olan Brezilyalı futbolcu, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. 31 yaşındaki oyuncu ligde attığı 6 golün 5'ini son 3 haftada kaydetti.

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        Bununla birlikte Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor galibiyetinde büyük pay sahibi olan Dusan Tadic de kırılması zor bir rekora imza attı. Net Global Sivasspor deplasmanında ağları iki kez havalandıran Sırp futbolcu, ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı.

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        Bu sezon ligde 10 gol pası veren Tadic, Avrupa'nın 10 büyük liginde son yedi sezonun tamamında gol ve asistte çift haneli sayılara ulaşan tek oyuncu oldu.

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