Jose Mourinho derbi galibiyeti alamadı!
Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı ligde ve kupada çıktığı 5 maçı da kazanamadı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin başında bu sezon Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi galibiyeti alamadı.
Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada ise 1 maça çıktı.
Söz konusu maçlarda F.Bahçe, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak üstünlük kuramadı.
BEŞİKTAŞ'TAN PUAN ALAMADI
62 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'a karşı da galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılara karşı ligde 2 maça çıkan Kanarya, 2 mağlubiyet alarak 6 puanı sahada bıraktı.
5 MAÇ, 1 BERABERLİK VE 4 MAĞLUBİYET
Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı 3, Beşiktaş'a karşı da 2 maça çıkan Mourinho, 2024-2025 sezonunda derbi galibiyeti alamadı.
Söz konusu maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Süper Lig)
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (Süper Lig)
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)
Fenerbahçe 1-2 Galatasaray (Türkiye Kupası)
Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (Süper Lig)