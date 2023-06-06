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Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor

Golcü oyuncusu Tammy Abraham'ın sakatlanması üzerine alternatif isimlere yönelen İtalyan ekibi, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcü Mauro Icardi'yi listesine ekledi

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  • Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri

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  • Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri

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  • Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri

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  • Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri

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  • Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri

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  • Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri

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  • Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden PSG’ye dönecek olan Icardi’nin Fransız ekibiyle bir yıllık daha kontratı bulunuyor ve bu kontratı çerçevesinde kazanacağı ücret ise 9 milyon euro.
  • Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri
  • Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri

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