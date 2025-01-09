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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho, Galatasaray maçındaki pozisyonu paylaştı: Umarım iyisindir... - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho, Galatasaray maçındaki pozisyonu paylaştı: Umarım iyisindir...

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray - Başakşehir maçından bir pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Mourinho, Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:28
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        Mourinho'dan flaş Galatasaray paylaşımı!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçına dair instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

        Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo - Abdülkerim pozisyonunu paylaştı.

        Portekizli teknik adam, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı.

        İşte Mourinho'nun paylaşımı:

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