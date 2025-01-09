Jose Mourinho, Galatasaray maçındaki pozisyonu paylaştı: Umarım iyisindir...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray - Başakşehir maçından bir pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Mourinho, Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı
Giriş: 09.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:28
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçına dair instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo - Abdülkerim pozisyonunu paylaştı.
Portekizli teknik adam, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı.
İşte Mourinho'nun paylaşımı:
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