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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho için flaş iddia: Real Madrid - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho için flaş iddia: Real Madrid

        Son dönemde alınan kötü sonuçların ardından Real Madrid yönetimi, teknik direktörlük için alternatif arayışlarına başladı. İspanyol basının iddiasına göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Madrid yönetiminin teknik direktör adayları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:48
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        Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'e 3-0 mağlup olması, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceğini yeniden tartışmaya açtı. İspanyol basını, başkan Florentino Perez'in bu mağlubiyetin ardından Jose Mourinho'yu kapsayan yeni bir teknik direktör planını devreye sokabileceğini öne sürdü.

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        El Gol Digital'in haberine göre, Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Xabi Alonso. Ancak 43 yaşındaki çalıştırıcının Bayer Leverkusen ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Perez'in, Alonso'nun sözleşme süresinin dolmasını beklerken, geçici bir çözüm olarak Jose Mourinho'ya yönelmeyi planladığı iddia edildi.

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        Haberde, Perez'in Mourinho ile 1 veya 2 sezonluk kısa vadeli bir proje hedeflediği belirtildi. Böylece Real Madrid, Alonso'nun Leverkusen'den ayrılmasını beklerken, tecrübeli bir isimle teknik direktörlük görevini sürdürebilecek.

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        FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

        Mourinho şu anda Fenerbahçe'de görev yapıyor ve sezon başında sarı-lacivertli kulüple iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Real Madrid'den gelebilecek olası bir teklifin, Portekizli teknik adamın kararını değiştirebileceği belirtiliyor.

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        Mourinho, daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmış ve bu süreçte bir La Liga, bir Copa del Rey ve bir İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Taraftarların da Mourinho’nun dönüşüne sıcak baktığı ve özellikle geçiş sürecinde onun tecrübesinden faydalanılmasının kulüp adına mantıklı bir adım olacağı ifade ediliyor.

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        İspanyol medyası, “Jose Mourinho favori değil ama Real Madrid için çok ilginç bir seçenek olabilir” yorumunda bulunurken, Florentino Perez’in bu projeyi hayata geçirmek için yaz aylarında düğmeye basabileceği aktarılıyor.

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