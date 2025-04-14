Jose Mourinho için flaş iddia: Real Madrid

Mourinho, daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmış ve bu süreçte bir La Liga, bir Copa del Rey ve bir İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Taraftarların da Mourinho’nun dönüşüne sıcak baktığı ve özellikle geçiş sürecinde onun tecrübesinden faydalanılmasının kulüp adına mantıklı bir adım olacağı ifade ediliyor.