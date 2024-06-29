Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Petrolul Ploieşti'yi 2-1 mağlup etti
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ilk sınavında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler yenik duruma düştüğü mücadeleyi Edin Dzeko ve Miha Zajc'ın golleriyle 2-1 kazandı.
Yeni sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Rumen ekibi Petrolul Ploieşti ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
MOURINHO İLK MAÇINI KAZANDI
Fenerbahçe böylece yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Petrolul'u çalıştıran Mehmet Topal ise teknik direktörlük kariyerinin ilk sınavında mağlup oldu.
Rumen ekibi Petrolul, 35. dakikada Mario Bratu'nun golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler 41. dakikada Edin Dzeko ile bu gole yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Fenerbahçe, 57. dakikada Miha Zajc'ın şık frikik golüyle 2-1 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılmayı bildi.
20 OYUNCU FORMA GİYDİ, LEVENT MERCAN SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Petrolul karşısında sahaya Ertuğrul, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Krunic, Mert Hakan Yandaş, Kent, Fred, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko 11'ini sürdü. İkinci yarıda ise Levent Mercan, Umut Nayir, Crespo, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Zeki Dursun, Miha Zajc, Yusuf Akçiçek ve Emirhan Arkutcu oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerde Fatih Karagümrük'ten transfer edilen yeni transfer Levent Mercan da Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı. Başarılı sol bek, ikinci yarının başında Luan Peres'in yerine oyuna girdi.