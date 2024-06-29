Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Petrolul Ploieşti'yi 2-1 mağlup etti

Yeni sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Rumen ekibi Petrolul Ploieşti ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

MOURINHO İLK MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe böylece yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Petrolul'u çalıştıran Mehmet Topal ise teknik direktörlük kariyerinin ilk sınavında mağlup oldu.

Rumen ekibi Petrolul, 35. dakikada Mario Bratu'nun golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler 41. dakikada Edin Dzeko ile bu gole yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Fenerbahçe, 57. dakikada Miha Zajc'ın şık frikik golüyle 2-1 öne geçti. REKLAM Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılmayı bildi. 20 OYUNCU FORMA GİYDİ, LEVENT MERCAN SİFTAH YAPTI Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Petrolul karşısında sahaya Ertuğrul, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Krunic, Mert Hakan Yandaş, Kent, Fred, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko 11'ini sürdü. İkinci yarıda ise Levent Mercan, Umut Nayir, Crespo, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Zeki Dursun, Miha Zajc, Yusuf Akçiçek ve Emirhan Arkutcu oyuna dahil oldu.