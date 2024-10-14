Jose Mourinho'nun kızı Matilde evlendi

Ağustos 2021'de Conde Nast Moda ve Tasarım Koleji'nden yüksek lisans derecesi alan Matilde, kısa süre önce Stormzy gibi ünlü müşterilere sahip İngiltere merkezli "Matilde Sustainable Jewellery" markasını kurdu ve babası Jose Mourinho'nun da sık sık bu takıları kullandığı görülüyor.