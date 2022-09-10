Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından cezasının onanmasıyla ilgili yaşadığı üzüntüyü basın toplantısında dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Engin Baltacı ile Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Brezilyalı futbolcu duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Josef de Souza'nın açıklamaları şöyle:

"Zor ve üzücü bir hafta yaşadım. Gece gündüz çalışarak takıma destek olmak için normalden de erken sürede sahalara döndüm. Maç içinde hakeme de yardımcı oldum. Normal şeyler yapmama rağmen kırmızı kart görüp ceza yedim. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Cezanın 1 maç olması önemli değil, 5 maç da ceza verebilirdi. Önemli olan böyle bir aksiyonun ardından ceza veriliyor olması. Bunu kabul etmem mümkün değil"

"BEN BU ÜLKEYİ ÇOK SEVİYORUM"

"Bir soru sormak istiyorum. Kötü bir olay yaşandı. O esnada sahaya giren taraftar eğer Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı? Ya da elinde bir alet olsaydı? Bir sakatlık ya da yaralama olsaydı ne olurdu? Bana yine 1 maç ceza mı verilecekti? Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana her şeyimi veren bir ülke. Türk futbolseverleri çok seviyorum. Her şeyi içimden gelerek yaşıyorum. Bu olayın yaşanması endişe ve üzüntü getirdi"

Ben burada çok büyük hayallere sahibim. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Ama bu kadar büyük sevgi beslerken bunların yaşanması, duygusal olarak beni ve ailemi çok üzdü. 6. yılım Türkiye'de. 2 kez kırmızı kart gördüm ve bu da VAR ile oldu.

Josef de Souza, ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları müsabakada forma giyemeyecek.



