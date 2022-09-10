Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Josef de Souza isyan etti, gözyaşlarını tutamadı

Ankaragücü maçında sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftarı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kart cezası alan Josef de Souza, Tahkim'in cezayı onamasına tepki gösterdi. Basın toplantısında konuşan Brezilyalı futbolcu gözyaşlarını tutamadı

Josef de Souza isyan etti, gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından cezasının onanmasıyla ilgili yaşadığı üzüntüyü basın toplantısında dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Engin Baltacı ile Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Brezilyalı futbolcu duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Josef de Souza'nın açıklamaları şöyle:

"Zor ve üzücü bir hafta yaşadım. Gece gündüz çalışarak takıma destek olmak için normalden de erken sürede sahalara döndüm. Maç içinde hakeme de yardımcı oldum. Normal şeyler yapmama rağmen kırmızı kart görüp ceza yedim. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Cezanın 1 maç olması önemli değil, 5 maç da ceza verebilirdi. Önemli olan böyle bir aksiyonun ardından ceza veriliyor olması. Bunu kabul etmem mümkün değil"

"BEN BU ÜLKEYİ ÇOK SEVİYORUM"

"Bir soru sormak istiyorum. Kötü bir olay yaşandı. O esnada sahaya giren taraftar eğer Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı? Ya da elinde bir alet olsaydı? Bir sakatlık ya da yaralama olsaydı ne olurdu? Bana yine 1 maç ceza mı verilecekti? Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana her şeyimi veren bir ülke. Türk futbolseverleri çok seviyorum. Her şeyi içimden gelerek yaşıyorum. Bu olayın yaşanması endişe ve üzüntü getirdi"

Ben burada çok büyük hayallere sahibim. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Ama bu kadar büyük sevgi beslerken bunların yaşanması, duygusal olarak beni ve ailemi çok üzdü. 6. yılım Türkiye'de. 2 kez kırmızı kart gördüm ve bu da VAR ile oldu.

Josef de Souza, ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları müsabakada forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu! - Son dakika futbol haberleri
FUTBOL 90 milyon Euro harcadılar!
2022 Katar Dünya Kupası'nın provası yapıldı! En büyüğü açıldı... - Günün Futbol Haberleri
FUTBOL Dünya Kupası'nın provası yapıldı!
Dinamo Kiev teknik direktörü Lucescu'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: "Boğa güreşi gibiydi" - Futbol Haberleri
FUTBOL "Boğa güreşi gibiydi!"
Galatasaray'ın yeni transferleri Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
FUTBOL Galatasaray'ın yeni transferleri Kasımpaşa maçında ...
Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak, gruplar nasıl oluştu?
FUTBOL Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
Fenerbahçe transfer dönemini hareketli geçirdi
FUTBOL Fenerbahçe transferi hareketli geçirdi
Premier Lig ertelendi mi, maçlar neden ertelendi? Bu hafta Premier Lig maçları iptal mi edildi ve bu hafta İngiltere'de maç yok mu?
FUTBOL Premier Lig maçları ertelendi mi?
Beşiktaş'ta İkinci Başkan Baltacı ve Josef'ten basın toplantısı
FUTBOL Baltacı ve Josef'ten basın toplantısı
MAÇ SONUCU | Ferencvaros 3 - 2 Trabzonspor maç özeti ve golleri! UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor TS maçı özeti ve golleri izle
FUTBOL Fırtına kötü başladı!
MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev maçı özeti ve golleri! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe FB maç özeti ve golleri tamamı izle
FUTBOL Zaferi Batsman getirdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.