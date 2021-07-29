Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

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Rock grubu ZZ Top'un bas gitaristi Joseph 'Dusty' Hill'den acı haber geldi. Grubun Facebook sayfasından yapılan açıklamada 72 yaşındaki Dusty Hill'in Houston'daki evinde öldüğü bildirildi. ZZ Top'un diğer üyeleri Billy Gibbons ve Frank Beard de kötü haberi, "Çok özleneceksin amigo..." sözleriyle duyurdu.

Gibbons ve Beard, bu ayın başında 50 yılın sonunda ilk kez Hill'siz bir konser vermişti.

Tam adı Joseph Michael "Dusty" Hill olan ZZ Top gitaristi, 19 Mayıs 1949'da Dallas'ta doğdu. Woodrow Wilson Lisesi'nde okuyan Hill o dönemde çello çalıyordu. Hill, 1969'da Billy Gibbons tarafından kurulan Amerikan müzik grubu ZZ Top'a katıldı. Hill 50 yıldan fazla süredir grubun gitaristliğini yapıyordu.