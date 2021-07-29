Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan Joseph 'Dusty' Hill yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
ABONE OL

Joseph 'Dusty' Hill yaşamını yitirdi

Ünlü rock grubu ZZ Top'un bas gitaristi Joseph 'Dusty' Hill, hayatını kaybetti

Joseph 'Dusty' Hill yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Rock grubu ZZ Top'un bas gitaristi Joseph 'Dusty' Hill'den acı haber geldi. Grubun Facebook sayfasından yapılan açıklamada 72 yaşındaki Dusty Hill'in Houston'daki evinde öldüğü bildirildi. ZZ Top'un diğer üyeleri Billy Gibbons ve Frank Beard de kötü haberi, "Çok özleneceksin amigo..." sözleriyle duyurdu.

Gibbons ve Beard, bu ayın başında 50 yılın sonunda ilk kez Hill'siz bir konser vermişti.

Tam adı Joseph Michael "Dusty" Hill olan ZZ Top gitaristi, 19 Mayıs 1949'da Dallas'ta doğdu. Woodrow Wilson Lisesi'nde okuyan Hill o dönemde çello çalıyordu. Hill, 1969'da Billy Gibbons tarafından kurulan Amerikan müzik grubu ZZ Top'a katıldı. Hill 50 yıldan fazla süredir grubun gitaristliğini yapıyordu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanye West sosyal medyada alay konusu oldu! - Magazin haberleri
DÜNYADAN Alay konusu oldu!
Amanda Holden: Sadece dinleniyorum - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Sadece dinleniyorum"
Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması: Evlenmeden olmaz! - Magazin haberleri
DÜNYADAN 'Hamilelik' açıklaması: Evlenmeden olmaz!
Ünlülerin plaj şıklığı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Plaj şıklığı
Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law, kendini oyuncak bebeğe benzetti - Magazin haberleri
DÜNYADAN Kendini oyuncak bebeğe benzetti
Wentworth Miller'a otizm teşhisi konuldu! İlk kez açıkladı - Magazin haberleri
DÜNYADAN 'Prison Break'ın yıldızına otizm teşhisi!
Mila Kunis ile Ashton Kutcher'dan 'banyo' itirafı: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz - Magazin haberleri
DÜNYADAN 'Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz'
Joey Jordison hayatını kaybetti! Slipknot'un eski bateristiydi... - Magazin haberleri
DÜNYADAN Slipknot'un eski bateristi hayatını kaybetti
Bob Odenkirk hastanelik oldu! Sette korkutan olay - Magazin haberleri
DÜNYADAN Ünlü aktör hastanelik oldu
Justin Bieber'dan eşi Hailey Baldwin'in yırtmacına önlem - Magazin haberleri
DÜNYADAN Yırtmaç önlemi!