JSGA personel alımı başvuruları başladı! İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3635 subay ve astsubay alımı başvuru ekranı ve şartları
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 3 bin 635 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 395 astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığına ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay alınacak. Başvurular 26 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 9 Şubat'a kadar devam edecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3635 subay ve astsubay alımı başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağı, başvuru şartları gibi detaylar belli oldu. İşte, 2026 JSGA personel alımı başvuru ekranı ve şartları hakkında merak edilen tüm detaylar...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nın personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak 3 bin 395 astsubay temin edilecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise 200 astsubayın istihdamı yapılacak. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına 40 sözleşmeli subay temin edilecek. Başvuruların 26 Ocak’ta başlamasıyla birlikte gözler başvuru ekranı ve şartlarına çevrildi. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3635 subay ve astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2026 JSGA personel alımı başvuru ekranı…
JSGA PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 395 astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay olmak üzere 3 bin 635 personel istihdam edileceğini duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.
Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek ve genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı gerçekleşecek.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3635 subay ve astsubay alımı başvuruları, 26 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 9 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.
Adaylar, başvurularını 9 Şubat saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirecek.
PTM dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTM’de ilan edilecek.
ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak,
Başvuru kılavuzlarında belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2026 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.),
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
Hamile olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak “2026 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf Astsubay Temini Başvuru Kılavuzu” ve “2026 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Temini Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.