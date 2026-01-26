JSGA PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 395 astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay olmak üzere 3 bin 635 personel istihdam edileceğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.