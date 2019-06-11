Japan Tobacco International’ın (JTI) Türkiye Pazarlama Genel Müdürlüğü’ne Haziran 2019 itibarıyla Conrad Politt'in atandığı açıklandı.

Politt'in, şirketin Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetinden sorumlu olacağı bildirildi.

İş hayatına 1992 yılında Almanya’da Reemtsma şirketinde Ürün Müdürü olarak başlayan Politt, 1994-1997 yılları arasında Hamburg 1 TV’de Satış ve Pazarlama Direktörlüğü yaptı.

Daha sonra tekrar Reemtsma’da çalışmaya başlayan Politt, 2005 yılına kadar dek faklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı. Conrad Politt, 2006 yılında JTI’a katılarak, şirketin Cenevre’deki merkezinde Marka Portföy Strateji Direktörü olarak çalışmaya başladı.

2007-2008 yılları arasında Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev alan Politt, 2011 yılı sonuna dek Genel Müdür olarak Macaristan Pazarını yönetti.

'TÜRKİYE'YE 1.3 MİLYAR DOLAR YATIRDIK'

Takip eden beş yıl boyunca JTI Almanya’da şirketin Pazarlama ve Satış Operasyonunu yöneten Conrad Politt, son olarak Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

JTI'in önem verdiği pazarlardan biri olan Türkiye pazarının yönetimine getirilen Conrad Politt, yeni görevi ile ilgili olarak, "JTI Türkiye kurulduğu günden bu güne kadar 1.3 milyar dolarlık yatırım yaptı. Gerek yarattığı istihdam, gerekse yatırım ve satın aldığı yerli tütün ile ekonomiye katkıda bulunan bu şirketi yönetecek olmak ve Türkiye’de çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Göttingen Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden master derecesiyle mezun olan Politt, evli ve iki çocuk babası.