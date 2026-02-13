Manisa'dan, 2023 yılında o tarihte 13 yaşında olan V.S., judo öğretmeni F.A. (46) tarafından müsabaka için gittiği Sivas ve Kocaeli'de cinsel istismara uğradı. V.S. ile başka öğrencilerin de yaptığı şikayet üzerine F.A. tutuklandı.

ÜÇ İSTİSMAR DOSYASINDAN BERAAT

İHA'daki habere göre "Çocuğun cinsel istismarı suçundan" F.A. hakkında Balıkesir, Manisa ve Kocaeli'de olmak üzere toplam 4 dosya açıldı. Balıkesir, Manisa ve Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, beraat etti. V.S.'nin şikayeti ile Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.A. dün son kez duruşmaya çıktı.

KOCAELİ VE SİVAS'TA İSTİSMAR ETMİŞ

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanık F.A. SEGBİS ile davaya katılırken, taraf avukatları ve mağdur V.S.'nin ailesi duruşmada hazır bulundu. Ayrıca izleyici olarak mağdur çocukların aileleri davaya destek için Manisa'dan geldi.

REKLAM

İSTİSMAR OTEL ODASINDA

Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaayı yineledi. Mütalaada olayın işleyişi anlatıldı. Mütalaada, V.S.'nin judo sporu ile ilgilendiği, sanık F.A'nın judo öğretmeni olduğu, sanık ile mağdurun takım halinde çeşitli illerdeki müsabakalara gittikleri, sanığın mağdura yönelik cinsel kasıt altında 2 kez dokunması olduğu, ilk dokunmasının 2023 tarihinde Sivas'ta otelde kaldıkları gece olduğu belirtildi.