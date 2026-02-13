Canlı
        Judo antrenörüne öğrencisini istismardan 15 yıl hapis | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Antrenöre öğrencisini istismardan 15 yıl hapis

        Kocaeli ve Sivas'ta düzenlenen müsabakalara götürdüğü 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan judo antrenörü 46 yaşındaki F.A., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın daha önce benzer suçlamalarla yargılandığı 3 ayrı dosyadan beraat ettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 08:36 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:36
        Antrenöre öğrencisini istismardan 15 yıl hapis
        Manisa'dan, 2023 yılında o tarihte 13 yaşında olan V.S., judo öğretmeni F.A. (46) tarafından müsabaka için gittiği Sivas ve Kocaeli'de cinsel istismara uğradı. V.S. ile başka öğrencilerin de yaptığı şikayet üzerine F.A. tutuklandı.

        ÜÇ İSTİSMAR DOSYASINDAN BERAAT

        İHA'daki habere göre "Çocuğun cinsel istismarı suçundan" F.A. hakkında Balıkesir, Manisa ve Kocaeli'de olmak üzere toplam 4 dosya açıldı. Balıkesir, Manisa ve Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, beraat etti. V.S.'nin şikayeti ile Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.A. dün son kez duruşmaya çıktı.

        KOCAELİ VE SİVAS'TA İSTİSMAR ETMİŞ

        Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanık F.A. SEGBİS ile davaya katılırken, taraf avukatları ve mağdur V.S.'nin ailesi duruşmada hazır bulundu. Ayrıca izleyici olarak mağdur çocukların aileleri davaya destek için Manisa'dan geldi.

        İSTİSMAR OTEL ODASINDA

        Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaayı yineledi. Mütalaada olayın işleyişi anlatıldı. Mütalaada, V.S.'nin judo sporu ile ilgilendiği, sanık F.A'nın judo öğretmeni olduğu, sanık ile mağdurun takım halinde çeşitli illerdeki müsabakalara gittikleri, sanığın mağdura yönelik cinsel kasıt altında 2 kez dokunması olduğu, ilk dokunmasının 2023 tarihinde Sivas'ta otelde kaldıkları gece olduğu belirtildi.

        Burada çocuğun cinsel bölgesini ellediği ve boynundan öptüğü aktarıldı. Bu olaydan bir hafta sonra ikinci dokunmasının ise müsabaka için Kocaeli'de yurttayken uyuduğunda meydana geldiği belirtildi. Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanığın cezalandırılması talep edildi.

        "MÜVEKKİLİM MİLLİ SPORCU VE EĞİTMENDİR"

        Sanık avukatı konuya ilişkin yaptığı savunmada, "Müvekkilim aynı suçtan Balıkesir, Manisa ve Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere 3 dosyadan beraat etmiştir. Müvekkilim milli sporcu ve eğitmendir, binlerce sporcu yetiştirmiştir. Müvekkilim judo federasyonu tarafından tanınan ve saygı duyulan birisidir. Sadece bu dosyada tutuklu kalmıştır. Müvekkilimin suçu işlemediği nettir. Masum bir insanın hayatı mahvedildi. Ayrımcılık gördükleri iddiası ile öğrenciler kanalize olarak şikayette bulunmuşlardır" diye konuştu.

        15 YIL HAPİS CEZASI ALDI

        Son sözü sorulan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Adaletinize sığınıyorum. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "çocuğun cinsel istismarı" suçunu sabit gördü. Heyet, sanığın eğitimci olması ve eylemi zincirleme şekilde gerçekleştirmesi nedeniyle cezada artırıma giderek F.A'yı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Evlerinde öldürülmüş halde bulunan çift, toprağa verildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79)-Nuran Çakaloğlu (79) çifti, toprağa verildi. Cenazeye katılan çiftin oğullarından Ahmet Çakaloğlu olayın cinayet olduğunu söylerken; Serhat Çakaloğlu, cinayetin hunharca işlendiğini dile getirdi. (DHA)

        #Manisa
        #Son dakika haberler
