Julia Fox: Polis gördüğümde hâlâ suçlu gibi başımı önüme eğiyorum
Daha önce verdiği röportajda gençlik yıllarında geçirdiği zor günler sırasında mağazalardan ufak tefek hırsızlıklar yaptığını itiraf eden Julia Fox, yeni açıklamalarda bulundu. O günleri unutamadığını söyleyen oyuncu, polis gördüğünde hâlâ suçlu gibi hissettiğini ifade etti
2019'da Safdie kardeşlerin yönettiği 'Uncut Gems' adlı filmde canlandırdığı Adam Sandler'ın kuyumcu dükkanında çalışan metres rolü ile yıldızı parlayan Julia Fox, geçtiğimiz yıl rapçi Kanye West ile yaşadığı kısa süreli aşkla dikkat çekmişti.
Daha önce verdiği röportajda gençlik yıllarında geçirdiği zor günler sırasında mağazalardan ufak tefek hırsızlıklar yaptığını itiraf eden Julia Fox, en çok da hayatlarına özendiği zenginler gibi giyinebilmek için lüks giysi mağazalarından hırsızlık yaptığını açıklamıştı.
Şu sıralar rol aldığı 'Something You Said Last Night'ın tanıtımları için koşuşturan Julia Fox, filmin Kanada'daki galasında verdiği röportajda henüz ünlü biri olmadan önceki hayatıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
33 yaşındaki Julia Fox, yıllar önce hırsızlık yaptığı günleri unutamıyor ve bu travma hâlâ hayatında büyük yer kaplıyor. Fox, bu kez geçmişinin bu karanlık kısmını tüm detaylarıyla anlattı.
Ünlü oyuncu, 2005'te daha 15 yaşındayken ABD'nin ünlü bir giyim mağazasında hırsızlık yaparken bu kez yakayı ele verdi. Mağaza hemen polis çağırdı ve Julia Fox tutuklandı ancak yaşı küçük olduğu için hapse girmekten kurtuldu. Cezasıysa ünlü markanın mağazalarına girmekten ömür boyu men edilmek oldu.
HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI, BAŞINA GELMEYEN KALMADI
O yılların travmasını hâlâ üzerinden atamadığını itiraf eden Julia Fox, şimdi bile ne zaman bir polisle karşılaşsa içinin korkuyla dolduğunu, ne yapacağını bilmez bir halde nefesini tutarak ve sanki suç işlemiş gibi önüne bakarak yürüyüp gittiğini itiraf etti. "Geçmişimin bu tür yaralarını unutmuş değilim. Bende büyük travmalar yaratan bu durumları bir yara gibi taşıyorum. Elbette artık o hırsızlık yapan genç kız değilim ama bazen kendimi 15 yaşında, o yıllara dönmüş gibi hissetmekten kurtulamıyorum" diyen Fox, adı duyulmaya başladıktan sonra yaşadığı ilginç tesadüfü de anlattı.
ÖMÜR BOYU MENEDİLDİĞİ MAĞAZAYA NASIL GERİ DÖNDÜ?
Julia Fox, hırsızlık yaparken yakalandığı ve girmekten men edildiği mağazaya, tüm bu yaşananlardan 8 yıl sonra, 2013'te geri dönmüştü. Hem de artık yavaş yavaş adını duyurmaya başlamış ve moda dünyasında tanınmış bir olduktan sonra. Mağazanın o yılki tatil dönemi kampanyası için minik de olsa bir tanıtım görevini üstlenen ünlü oyuncu yıllar sonra kovulduğu yere geri dönmüştü. Julia Fox, mağazaya gidişini şimdi gülümseyerek anlatıyor ancak kapıdan içeri girdiği anda yaşadıklarını ömrü boyunca unutamayacağının da altını çizdi.
Julie Fox, "Mağazadan içeri girerken kapıda kimliğimi istediler. O an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü kimliğimi aldıklarında adımın ellerindeki bir listede belireceğini ve her şeyin bir anda ortaya çıkacağını sandım. Sonra bana bir ziyaretçi kartı verdiler ve içeri davet ettiler. Ancak o anda yaşadığım korkuyu hiç unutamıyorum. Gençken yaptığım bu hatalar yüzünden hâlâ travmalarımla yaşamak zorundayım ve sık sık kendimi 15 yaşındaki o hırsız kız gibi hissetmeye devam ediyorum" dedi.
ÇOCUKLUĞU VE GENÇ KIZLIĞI YOKSULLUK İÇİNDE GEÇTİ
Öte yandan İtalyan bir anne ile ABD'li bir babanın kızı olarak İtalya'da dünyaya gelen Julie Fox, anne ve babası ayrıldıktan sonra babasıyla birlikte New York'a geldi. Babasıyla birlikte şehirden şehre gezmek zorunda kalan güzel yıldızın hayatının çocukluk ve ilk gençlik yılları çok zor geçmişti. Bir dönem evsiz bile kaldılar ve bugün adını tüm dünyanın öğrendiği yıldız oyuncu yoksulluk içinde zor bir gençlik yaşamak zorunda kaldı.
Tanınmış bir oyuncu ve model olmadan önce ayakkabıcıda, dondurmacıda ve fırında çalışan Julie Fox, yeteneğinin farkındaydı; modayla ilgileniyor, kendi kendine tasarımlar yapıyor ve içine doğduğu zor yaşamdan fazlasını elde edebileceğini her zaman biliyordu. Fox, bir arkadaşıyla birlikte tasarımlarını satmaya ve böylece para kazanmaya başladılar.
Yavaş yavaş moda ve gösteri dünyasına yaklaşan Julia Fox, fotoğrafçılıktan yazarlığa kadar birçok şey denedi; New Yok'un popüler kültür dünyasında yavaş yavaş kendine yer bulmaya başladı. 2015'te Playboy'un çıplaklık içeren son sayısına poz verdiğinde adı biraz daha çok bilinir hale geldi.
BİR ÇOCUK ANNESİ
Julia Fox, 2018'de pilot Peter Artemiev ile nikâh masasına oturmuştu. 2020'de boşanan ikilinin, 2021'in ocak ayında Valentino adında bir oğlu bulunuyor. Fox, eski eşinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisini kasıtlı olarak hamile bıraktığını açıklamıştı. Oyuncu, üstelik hamilelik sonrası depresyonu çok ağır yaşadığını ve kâbus dolu günler geçirdiğini itiraf etmişti. Ancak anne olmaktan hiç pişman olmadığını belirten Julia Fox, oğluyla çok mutlu olduğunu da her zaman ifade ediyor.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, Mega, AP.