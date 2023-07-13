Julia Fox: Polis gördüğümde hâlâ suçlu gibi başımı önüme eğiyorum

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33 yaşındaki Julia Fox, yıllar önce hırsızlık yaptığı günleri unutamıyor ve bu travma hâlâ hayatında büyük yer kaplıyor. Fox, bu kez geçmişinin bu karanlık kısmını tüm detaylarıyla anlattı. Ünlü oyuncu, 2005'te daha 15 yaşındayken ABD'nin ünlü bir giyim mağazasında hırsızlık yaparken bu kez yakayı ele verdi. Mağaza hemen polis çağırdı ve Julia Fox tutuklandı ancak yaşı küçük olduğu için hapse girmekten kurtuldu. Cezasıysa ünlü markanın mağazalarına girmekten ömür boyu men edilmek oldu.

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HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI, BAŞINA GELMEYEN KALMADI O yılların travmasını hâlâ üzerinden atamadığını itiraf eden Julia Fox, şimdi bile ne zaman bir polisle karşılaşsa içinin korkuyla dolduğunu, ne yapacağını bilmez bir halde nefesini tutarak ve sanki suç işlemiş gibi önüne bakarak yürüyüp gittiğini itiraf etti. "Geçmişimin bu tür yaralarını unutmuş değilim. Bende büyük travmalar yaratan bu durumları bir yara gibi taşıyorum. Elbette artık o hırsızlık yapan genç kız değilim ama bazen kendimi 15 yaşında, o yıllara dönmüş gibi hissetmekten kurtulamıyorum" diyen Fox, adı duyulmaya başladıktan sonra yaşadığı ilginç tesadüfü de anlattı.