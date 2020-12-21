Jüpiter Satürn kavuşması saat kaçta? Jüpiter Satürn kavuşması burçlara etkisi nedir? Soruları merak konusu oldu. En son 16 Temmuz 1623 yılında birleşen iki gezegen 397 yıl sonra yeniden kavuşuyor. Jüpiter ve Satürn buluşması 21 Aralık gecesi gerçekleşecek. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA),Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

JÜPİTER SATÜRN SAAT KAÇTA?

Jüpiter ve Satürn buluşması 21 Aralık gecesi gerçekleşecek. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA),Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. İki gezegenin kavuşması, üst üste gelmeleri ve tek bir gezegen gibi parlamaları anlamına geliyor.

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.