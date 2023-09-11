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        Jürgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı kararı!

        Liverpool ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Hansi Flick ile yollarını ayıran Almanya Futbol Federasyonu'ndan bir teklif gelmesi durumunda bunu kabul etmeyi düşünmüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 22:00 Güncelleme: 11.09.2023 - 22:00
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        Jürgen Klopp'tan Almanya kararı!
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        Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, şu anda Alman Milli Takımı'na sıcak bakmıyor.

        Daily Mail'de yer alan habere Hansi Flick ile yolların ayrılmasının ardından milli takımla adı geçen isimlerden biri olan deneyimli teknik adam, şu anda Almanya'dan gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

        Alman teknik adamın, Liverpool ile 2026 yılına kadar olan sözleşmesine saygı duyduğu ve bu nedenle şu an için milli takımı düşünmediği ifade edildi.

        HANSI FLICK İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

        Almanya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Federasyondan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, Alman teknik direktör Flick, yardımcıları Marcus Sorg ve Danny Röhl'ün sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

        Almanya ile Fransa arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak hazırlık maçında takımı Rudi Völler, Hannes Wolf ve Sandro Wagner'in geçici olarak çalıştıracağı da ifade edildi.

        Almanya, son dönemde çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybederken, diğerinden ise beraberlikle ayrıldı. Belçika'ya 3-2, Polonya'ya 1-0, Kolombiya'ya 2-0, Japonya'ya 4-1 yenilen Almanya, Ukrayna ile 3-3 berabere kalmıştı.

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