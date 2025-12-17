Jüri üyeleri belirlendi

Bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirilecek olan Miss Turkey’de hazırlıklar sürüyor. Kısa süre önce yapılan seçmelerle 130 güzel arasında ilk 20’ye kalarak final gecesine katılmaya hak kazanan Miss Turkey adayları, İstanbul Lazzoni Hotel’de kamplarına devam ediyor.

İlayda Güvenç, Hülya Fazla, Sude Çetinkaya, Yasemin Arık, Arya Bozabalı, Naz Şimşek, Başak Kaya, Begüm Nil Kutluay, Mukadder Albaz, Irmak Elmacı, Sıla Çetin, Irmak Dokuzoğlu, Yasemin Serpil, Zeynep Arslan, Ayşenur Büşra Selvitop, Didar Azra Nur, İlayda Pulat, Merve Sude Ötkün, Azra Başak Aslan ve Sıla Saraydemir’den oluşan Miss Turkey adayları, final gecesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

REKLAM

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek genç kızları, 20 finalist arasından seçecek jüri üyeleri de belli oldu. 19 Aralık Cuma akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek ve Miss Turkey Youtube kanalından canlı yayınlanacak olan yarışmanın jüri üyeleri de birbirinden değerli isimlerden oluşacak. Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar, Şevval Sahin ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri, "Miss World" ve "Miss Supranational" yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek iki güzeli belirleyecek. Yarışmanın final gecesinin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy yapacak.