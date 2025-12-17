Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Jüri üyeleri belirlendi

        Jüri üyeleri belirlendi

        Bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirilecek olan Miss Turkey'de hazırlıklar sürüyor. Yarışmanın jüri üyesi belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 13:41 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jüri üyeleri belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirilecek olan Miss Turkey’de hazırlıklar sürüyor. Kısa süre önce yapılan seçmelerle 130 güzel arasında ilk 20’ye kalarak final gecesine katılmaya hak kazanan Miss Turkey adayları, İstanbul Lazzoni Hotel’de kamplarına devam ediyor.

        İlayda Güvenç, Hülya Fazla, Sude Çetinkaya, Yasemin Arık, Arya Bozabalı, Naz Şimşek, Başak Kaya, Begüm Nil Kutluay, Mukadder Albaz, Irmak Elmacı, Sıla Çetin, Irmak Dokuzoğlu, Yasemin Serpil, Zeynep Arslan, Ayşenur Büşra Selvitop, Didar Azra Nur, İlayda Pulat, Merve Sude Ötkün, Azra Başak Aslan ve Sıla Saraydemir’den oluşan Miss Turkey adayları, final gecesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

        REKLAM
        Büyük heyecan başladı
        Büyük heyecan başladı

        Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek genç kızları, 20 finalist arasından seçecek jüri üyeleri de belli oldu. 19 Aralık Cuma akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek ve Miss Turkey Youtube kanalından canlı yayınlanacak olan yarışmanın jüri üyeleri de birbirinden değerli isimlerden oluşacak. Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar, Şevval Sahin ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri, "Miss World" ve "Miss Supranational" yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek iki güzeli belirleyecek. Yarışmanın final gecesinin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy yapacak.

        Final gecesinin Miss Turkey YouTube Kanalı’ndan canlı yayınlanacağını belirten Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu; "Katılımcı ve izleyicilerimizi muhteşem bir final gecesi bekliyor. Biz, günümüz Türk kadınının hayata dair hedefleri olan, kendini yenileyen, modern, akıllı ve güzel kadınlar olduğuna inanıyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek bu güzelleri seçerken, halkımızı gerçekleştireceğimiz canlı yayını izlemeye, kızlarımızı desteklemeye ve bizimle olmaya davet ediyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Miss Turkey
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım