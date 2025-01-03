Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Justin Bieber'dan Hailey Bieber ile boşanma iddialarına yanıt - magazin haberleri

        Justin Bieber'dan Hailey Bieber ile boşanma iddialarına yanıt

        Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile boşanacakları iddialarına sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile boşanacakları söylentilerine sosyal medya paylaşımıyla son verdi.

        Ünlü şarkıcı, eşinin pembe bikini ve kürk mantoyla görüldüğü cesur bir fotoğrafını paylaşarak ilişkilerinin hâlâ sağlam olduğunu ortaya koydu.

        2

        30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı paylaşımına; "Seninle her yere giderim bebeğim. Mutlu yıllar" yazdı.

        3

        Justin Bieber, 28 yaşındaki model Hailey Bieber'a olan aşkını 2018'de; “Hailey seninle ilgili her şeye çok aşığım. Kalbim tamamen senin ve her zaman seni hayatımın merkezine koyacağım” yazarak ilan etmişti.

        4

        Çift, aynı yılın eylül ayında evlendi. 6 yılın ardından çift, geçen yıl mayıs ayında hamilelik haberini duyurdu. İlk çocukları, 2024'ün ağustos ayında dünyaya geldi.

        İkili, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

        5

        Hailey Bieber, hamileliğinde verdiği röportajda, ünlü şarkıcı ile ilişkisiyle ilgili konuşurken; "İnsanlar ilk günden beri Justin ile ilişkim hakkında kendimi çok kötü hissettirdi. Sanki insanlar mutlu olduğumuza inanmak istemiyorlar" demişti.

        #Justin Bieber
        #Hailey Bieber
        #boşanma
        #Ayrılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Antalya'da turist rekoru
        Antalya'da turist rekoru
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...