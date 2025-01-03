Justin Bieber'dan Hailey Bieber ile boşanma iddialarına yanıt
Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile boşanacakları iddialarına sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi
Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile boşanacakları söylentilerine sosyal medya paylaşımıyla son verdi.
Ünlü şarkıcı, eşinin pembe bikini ve kürk mantoyla görüldüğü cesur bir fotoğrafını paylaşarak ilişkilerinin hâlâ sağlam olduğunu ortaya koydu.
30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı paylaşımına; "Seninle her yere giderim bebeğim. Mutlu yıllar" yazdı.
Justin Bieber, 28 yaşındaki model Hailey Bieber'a olan aşkını 2018'de; “Hailey seninle ilgili her şeye çok aşığım. Kalbim tamamen senin ve her zaman seni hayatımın merkezine koyacağım” yazarak ilan etmişti.
Çift, aynı yılın eylül ayında evlendi. 6 yılın ardından çift, geçen yıl mayıs ayında hamilelik haberini duyurdu. İlk çocukları, 2024'ün ağustos ayında dünyaya geldi.
İkili, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.
Hailey Bieber, hamileliğinde verdiği röportajda, ünlü şarkıcı ile ilişkisiyle ilgili konuşurken; "İnsanlar ilk günden beri Justin ile ilişkim hakkında kendimi çok kötü hissettirdi. Sanki insanlar mutlu olduğumuza inanmak istemiyorlar" demişti.