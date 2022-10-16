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Haberler Magazin Justin Bieber'ın paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir' yurtdışında popülerleşti - Magazin haberleri
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Justin Bieber'ın paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir' yurtdışında popülerleşti

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in vidosundan sonra bu sefer de Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas'ı Instagram hesabından paylaştı. Ayas, Bieber’ın kendisinin videosunu yayınlamasının ardından yurtdışından düğünlere davet aldığını söyledi

Justin Bieber'ın paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir' yurtdışında popülerleşti - Magazin haberleri
Justin Bieber paylaşmıştı... Yurtdışından düğünlere davet alıyor
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HABERTURK.COM

Şırnak Silopi’de ikamet eden Nezir Ayas, kendine özgü halayı ile düğünlerin gözdesi haline geldi. İlçede yapılan düğünlere davet üzerine katılan Ayas'ın halay videoları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber da Nezir Ayas'ın bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ayas, Bieber’ın videosunu yayınlamasından mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcıya teşekkür etti.

"YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAKİ DÜĞÜNLERDEN DAVETİYE ALDIM"

Justin Bieber'ın kendisini paylaşmasının ardından yurtdışından düğünlere davet aldığını ifade eden Nezir Ayas, "Yurtiçi ve yurtdışındaki düğünlerden halay başı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum" dedi.

Düğün sahiplerinden Abdulhakim Öter ise, "Düğün olduğunda Silopi'de akla Nezir Ayas gelir. Çok güzel halay çekiyor, onun olduğu düğünler kalabalıklaşır. Düğünlerimiz olduğunda Nezir ağabeyi çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: İHA, AP.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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