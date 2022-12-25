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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Justin Bieber, müzik haklarını satıyor

Justin Bieber, müzik haklarını Blackstone destekli Hipgnosis Songs Capital'e 200 milyon dolar (3.7 milyar TL) karşılığında satıyor

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  • Justin Bieber, müzik haklarını satıyor - Magazin haberleri

    Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın son turnesinin kalan konserlerini Covid-19 pandemisi ve hastalığı sebebiyle gelecek yıla ertelemesinin ardından müzik haklarını satmak için görüşmeler içerisinde olduğu öğrenildi.
  • Justin Bieber, müzik haklarını satıyor - Magazin haberleri

    Variety’nin haberine göre; Bieber, bu gelişmenin ardından 15 yıllık müzikal kariyerinin de bulunduğu haklarını satmak için görüşmelerini sürdürüyor.
  • Justin Bieber, müzik haklarını satıyor - Magazin haberleri

    2020’de başlaması planlanan turne, önce pandemi nedeniyle sonra da Bieber’ın son derece nadir görülen Ramsay Hunt sendromu yüzünden kısmi felç geçirmesi sebebiyle birkaç kez ertelendi. Nihayet mart ayında başladı ve Kuzey Amerika’nın çoğunu kapsadı ancak hastalıkla ilgili zorluklar açıkladıktan sonra kalan konserler haziran ayı başlarına ertelendi.
  • Justin Bieber, müzik haklarını satıyor - Magazin haberleri

    Bazı şirketlerin uyguladığı bir politika olan müzikal kataloğu ve yayın haklarını satın alma çalışması, Hipgnosis Songs Capital’in bugüne kadarki en büyük müzik hakları satın alması olacak.

    Aynı şirket, bu yılın başlarında, ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in şarkı kataloğu haklarını 100 milyon doların biraz üzerinde olduğu bildirilen bir anlaşmayla satın aldı.
  • Justin Bieber, müzik haklarını satıyor - Magazin haberleri

    SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR

    Öte yandan Justin Bieber, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramsay Hunt sendromu yani kısmi yüz felci geçirdiğini duyurmuştu.

    Kanadalı şarkıcı, bu nedenle 7 Haziran'da Toronto'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu ertelediğini açıklamıştı. Şarkıcı, hastalığının kötüye gittiğini, bu yüzden de bu kararı almak zorunda kaldığını ifade etmişti.
  • Justin Bieber, müzik haklarını satıyor - Magazin haberleri

    "HASTALIĞIM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR" DEMİŞTİ

    Konuyla alakalı açıklama yapan Justin Bieber, videosunda yüzünün sağ tarafını kullanamadığını göstermişti.

    Bieber, "Açıkçası, yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var. Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip, iyileşeceğim." şeklinde konuşmuştu.
  • Justin Bieber, müzik haklarını satıyor - Magazin haberleri

    Ünlü isim, doktorlarının talimatı üzerine programlarını ertelediğini belirtmişti.

    Fotoğraflar: AP

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