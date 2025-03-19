Justin ve Hailey Bieber çifti Disneyland ziyaretinde çocuklar gibi eğlendi
Son sosyal medya paylaşımında nefreti bırakmaya çalışması gerektiğini ve kendini boğuluyormuş gibi hissettiğini itiraf eden Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile Disneyland'de çocuklar gibi eğlenirken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Bieber, Disneyland'de eğlenceli bir gün geçirdi.
31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı ve 28 yaşındaki ABD'li model, Mickey Mouse ve Minnie Mouse çizgi karakterleri gibi göründükleri kulakları takarak yürüdü.
ABD'nin California eyaletinin Anaheim şehrinde bulunan eğlence parkında arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Bieber çiftinin çok keyifli olması dikkat çekti.
Çiftle ilgili boşanma iddiaları son zamanlarda bitmek bilmiyordu. İkili, objektiflere verdikleri neşeli pozlarla, ilişkilerinde sorun olmadığı mesajını da vermiş oldu.
Justin Bieber, son dönemde yaptığı dokunaklı Instagram paylaşımlarından birinde, nefreti bırakmaya çalışması gerektiğini, kendini oğuluyormuş gibi hissettiğini itiraf etmişti.
Justin Bieber, geçen hafta yaptığı paylaşımda; "Hayatım boyunca insanlar bana 'Vay canına Justin, bunu hak ediyorsun' dediler ama ben şahsen kendimi hep değersiz hissettim. Sanki bir sahtekarmışım gibi... İnsanlar bana bir şeyi hak ettiğimi söylediklerinde, keşke düşüncelerimi bilselerdi diye içten içe düşündüm" ifadesini kullanmıştı.