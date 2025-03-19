Justin ve Hailey Bieber çifti Disneyland ziyaretinde çocuklar gibi eğlendi

Justin Bieber, geçen hafta yaptığı paylaşımda; "Hayatım boyunca insanlar bana 'Vay canına Justin, bunu hak ediyorsun' dediler ama ben şahsen kendimi hep değersiz hissettim. Sanki bir sahtekarmışım gibi... İnsanlar bana bir şeyi hak ettiğimi söylediklerinde, keşke düşüncelerimi bilselerdi diye içten içe düşündüm" ifadesini kullanmıştı.