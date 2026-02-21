Juventus: 0 - Como: 2 | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı 5-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Juventus, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı ağır mağlubiyetin ardından bir şok da Serie A'da yaşadı. Torino ekibi, 26. haftada konuk ettiği Como'ya 2-0 yenilerek Devler Ligi'ne katılma yolunda büyük yara aldı. Como'ya üç puanı getiren golleri Vojvoda ve Caqueret kaydetti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, İtalya Serie A'nın 26. haftasında sahasında Como'yla kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Como'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mergim Vojvoda ve 61'de Maxence Caqueret kaydetti.
KENAN YILDIZ İLE SPALLETTI TARTIŞTI!
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika forma giydi. Kenan oyundan alındığı sırada teknik direktörü Luciao Spalletti ile tartışma yaşadı.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan ve Devler Ligi yarışında yara alan 5. sıradaki Juventus 46 puanda kaldı. 3 maç sonra galibiyetle tanışan 6. sıradaki Como ise 45 puana yükseldi.
Ligin 27. haftasında Juventus deplasmanda Roma'ya konuk olacak. Como ise sahasında Lecce'yi ağırlayacak.