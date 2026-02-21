Juventus: 0 - Como: 2 | MAÇ SONUCU Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı 5-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Juventus, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı ağır mağlubiyetin ardından bir şok da Serie A'da yaşadı. Torino ekibi, 26. haftada konuk ettiği Como'ya 2-0 yenilerek Devler Ligi'ne katılma yolunda büyük yara aldı. Como'ya üç puanı getiren golleri Vojvoda ve Caqueret kaydetti.

