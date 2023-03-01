Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İtalya
ABONE OL

Juventus 15 puan silme cezasına itiraz etti

İtalya Serie A takımlarından Juventus, mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasını temyize götürerek itiraz etti.

Juventus 15 puan silme cezasına itiraz etti
AA

Ülkede spordan sorumlu en üst düzey kurum olan İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinden (CONI) yapılan yazılı açıklamada, Juventus'un, mali usulsüzlüklere karıştığı için FIGC Spor Hakimliğince 20 Ocak’ta verilen ve bu sezondan geçerli olmak üzere uygulanan 15 puan silme cezasına, CONI'nin ilgili kurumları nezdinde itiraz ettiği bildirildi.

Basında yer alan haberlerde, siyah-beyazlı kulübün itiraz gerekçesinde, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mahkemeye gönderdiği mali usulsüzlük soruşturma dosyasında belirtilen "gerçeği tersine çevirecek yeni detaylar"ın vuku bulmadığı, dolayısıyla puan silme cezasının iptalinin istendiği belirtildi.

Ayrıca Juventus'un "yargılama ilkelerine aykırılık nedeniyle de cezanın iptali"ni talep ettiği kaydedildi.

Haksız sermaye kazancına yönelik soruşturma çerçevesinde hak mahrumiyeti alan Eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Eski Sportif Direktör Fabio Paratici ile diğer yöneticilerin de haklarındaki cezalara itiraz ettikleri ifade edildi.

Juventus'un başını ağrıtan "Prisma" soruşturması

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Başsavcılığın, soruşturmasını ekim 2022'de tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Andrea Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

Juventus Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım 2022'de istifa etmişti.

Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle Juventus hakkında soruşturma kararı almıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce mayıs 2022’de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlatmıştı.

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti. Halihazırda Tottenham Hotspur'da görev yapan Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Bu arada FIGC Spor Hakimliği, 30 Ocak’ta açıkladığı gerekçeli kararında, siyah-beyazlı kulübün sportif açıdan disiplin suçu işlediğini, sporun düzenleyici kurallarını uzun şekilde ve tekrar eden biçimlerde ihlal ettiğini belirtmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'tan transferde gözü İskoçya'da! Sürpriz forvet gündemde... - Beşiktaş son dakika transfer haberleri
FUTBOL Kartal'a Makedon forvet
Talisca, Galatasaray'a mı transfer olacak? Ya Aslan ya rapçi olacak! - GS transfer haberleri
FUTBOL Ya Aslan ya rapçi olacak!
Galatasaraylı Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı ve hemen sildi! - Galatasaray haberleri
FUTBOL Olay paylaşım! Çıplak fotoğrafı hemen sildi
Fenerbahçe'de gündem Lucas Moura ve Hugo Vetlesen!
FUTBOL Son dakika harekatı!
Beşiktaş'ta Cenk Tosun için karar verildi
FUTBOL Cenk Tosun için karar verildi
Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart
FUTBOL Mou çılgına döndü! Olay sözler
Süper Lig biten transferler listesi! Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ara transferleri açıklandı... - Transfer haberleri
FUTBOL Süper Lig'de biten transferler
Omuz Omuza Kampanyası hangi kanalda ve saat kaçta? Futbol camiasından depremzedelere yardım eli: Omuz Omuza Türkiye kimler katılacak?
FUTBOL Omuz Omuza Kampanyası hangi kanalda ve saat kaçta?
Paul Pogba 315 gün sonra sahalara geri döndü
FUTBOL Pogba 315 gün sonra sahada
Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi tarihte oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman oynanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.