Juventus: 2 - Parma: 0 | MAÇ SONUCU İtalya Serie A Ligi'nin ilk haftasında Juventus, evinde Parma'yı 2-0 mağlup etti. Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, iki golün de asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Juventus sezona galibiyetle başladı ve puanını 3'e çıkardı. Parma ise haftayı puansız tamamladı.

Giriş: 25.08.2025 - 00:20

