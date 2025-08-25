Juventus: 2 - Parma: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A Ligi'nin ilk haftasında Juventus, evinde Parma'yı 2-0 mağlup etti. Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, iki golün de asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Juventus sezona galibiyetle başladı ve puanını 3'e çıkardı. Parma ise haftayı puansız tamamladı.
İtalya Serie A Ligi'nin ilk haftasında Juventus, evinde Parma'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Juventus'ta Andrea Cambiaso 83. dakikada kırmızı kart gördü.
KENAN YILDIZ'DAN 2 ASİST
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada atılan iki golünde asistini kaydetti. Kenan, karşılaşmada 89 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, yeni sezona 3 puanla başladı. Juventus gelecek hafta Genoa'ya konuk olacak.