Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma Türkiye'de canlı olarak yayınlanacak. Juventus, İtalya Ligi'nde açık ara lider konumda yer alırken, Atletico Madrid ise İspanya Ligi'nde lider Barselona'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Peki, Juventus - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Allegri mi, Simeone mi?

JUVENTUS - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Juventus, Torino'daki Allianz Stadyumunda Atletico Madrid'i ağırlayacak. 12 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 ve Bein Sports Max HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Can, Pjanic, Matuidi, Cancelo; Mandžukic, Ronaldo

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Koke, Rodrigo, Níguez, Lemar; Griezmann, Morata

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Alex Sandro cezası nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kalbinde sorun tespit edilen Khedira'nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Barzagli, De Sciglio ve Douglas Costa bu maçta oynamayacak isimler.

Atletico'da ise Diego Costa ve Partey cezalı. Hernandez ve Filipe Luis ise sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalacaklar.