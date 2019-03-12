Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma Türkiye'de canlı olarak yayınlanacak. Juventus, İtalya Ligi'nde açık ara lider konumda yer alırken, Atletico Madrid ise İspanya Ligi'nde lider Barselona'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Peki, Juventus - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Allegri mi, Simeone mi?
JUVENTUS - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Juventus, Torino'daki Allianz Stadyumunda Atletico Madrid'i ağırlayacak. 12 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 ve Bein Sports Max HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Can, Pjanic, Matuidi, Cancelo; Mandžukic, Ronaldo
Atletico Madrid: Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Koke, Rodrigo, Níguez, Lemar; Griezmann, Morata
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Ev sahibi ekipte Alex Sandro cezası nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kalbinde sorun tespit edilen Khedira'nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Barzagli, De Sciglio ve Douglas Costa bu maçta oynamayacak isimler.
Atletico'da ise Diego Costa ve Partey cezalı. Hernandez ve Filipe Luis ise sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalacaklar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.