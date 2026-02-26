Canlı
        Haberler Bilgi Spor Juventus - Galatasaray maçı TRT 1 canlı şifresiz izle ekranı: Juventus Galatasaray rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Juventus-Galatasaray maçı canlı izle: Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'un konuğu oluyor. Juventus'a karşı İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, tur kapısını araladı. Daha önce Juventus ile 7 kez karşılaşan Galatasaray, bu maçlarda 3 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Juventus-Galatasaray maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Juventus-Galatasaray rövanş maçı canlı izle ekranı...

        Giriş: 26.02.2026 - 00:05 Güncelleme:
        1

        Juventus-Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle... Juventus-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar tur için büyük bir avantaj elde etti. Galatasaray rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip etmek isteyen taraftarlar, Juventus-Galatasaray rövanş maçı canlı izle linkini gündemine aldı. Peki, Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte Juventus-Galatasaray maçı TRT 1 canlı şifresiz izle sayfası...

        2

        JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Juventus-Galatasaray rövanş maçı, 25 Şubat Çarşamba bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

        3

        JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Stadı'nda oynanacak Juventus-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

        Juventus-Galatasaray rövanş maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

        5

        GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

        Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

        6

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

        Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

        7

        JUVENTUS-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

        Juventus: Di Gregorio, Kelly, Gatti, Koopmeiners, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Conceiçao, Kenan, David

        8

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
