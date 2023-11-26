Juventus Inter maçı canlı yayın hangi kanalda? Juventus Inter maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? - Futbol Haberleri

Juventus Inter maçı canlı yayın hangi kanalda? Juventus Inter maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? - Futbol Haberleri

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Juventus Inter maçı için beklenen gün geldi çattı. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu derbide ev sahibi Juventus liderliği almak, konuk Inter ise liderliğini pekiştirmek için sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Juventus Inter maçı ile ilgili bilgiler...