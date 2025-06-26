Juventus - Manchester City maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadelede gözler bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli oyuncu Kenan Yıldız ve City'nin yıldızı Haaland'da olacak. Peki, "Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Kenan Yıldız ilk 11'de mi?" İşte Juventus - Manchester City maçı TRT 1 canlı izle ekranı...