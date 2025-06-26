Juventus - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu son karşılaşmasında Juventus, Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesinde grupta her iki takımında iki galibiyeti bulunuyor. Zirve mücadelesini doğrudan etkileyecek mücadelede, iki takımda son 16'ya kalmayı garantiledi. Camping World Stadyumu'nda oynanacak Juventus - Manchester City karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, "Juventus - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi?" İşte Juventus - Manchester City maçı muhtemel 11'ler...
Juventus - Manchester City maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadelede gözler bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli oyuncu Kenan Yıldız ve City'nin yıldızı Haaland'da olacak. Peki, "Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Kenan Yıldız ilk 11'de mi?" İşte Juventus - Manchester City maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
JUVENTUS MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus - Manchester City maçı 26 Haziran 2025 Perşembe bu akşam saat 22:00'de oynanacak.
Mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.
JUVENTUS MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA
Camping World Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Milli yıldızımız Kenan Yıldız Juventus - Manchester City karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio; Savona, Kelly, Kalulu; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Kenan Yıldız; Kolo Muani
Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Savinho, Foden, Marmoush; Haaland