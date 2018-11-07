UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Juventus evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor.

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Grup karşılaşmalarındaki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan Allegri yönetimindeki Juve, H Grubu'nda 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

4 puanla ikinci sırada yer alan United ise ilk maçta Young Boys'u tek golle geçmiş, Valencia ile evinde berabere kalmıştı. Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, 28 Ekim'de evinde Juventus'u konuk etmiş ve Dybala'nın attığı golle 1-0 mağlup olmuştu.

JUVENTUS - MANCHESTER UNİTED

JUVENTUS: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Bentancur, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Matic, Pogba, Herrera, Lingard, Alexis, Martial

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

STAT: Allianz Arena

HAKEM: Ovidiu Hategan

YAYIN: beIN SPORTS 1

KARŞILAŞMA ÖNCESİ H GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P Juventus 3 3 0 0 6 0 +6 9 Manchester United 3 1 1 1 3 1 +2 4 Valencia 3 0 2 1 1 3 -2 2 Young Boys 3 0 1 2 1 7 -6 1

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