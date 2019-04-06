Juventus Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları furbolseverler tarafından merak ediliyor. Juventus ile Milan'ın karşı karşıya geleceği maç Serie A'da üst sıraları yakından ilgilendiriyor. Portekiz Sırbistan maçında dizinden sakatlanan Ronaldo'nun ise maçta forma giymesi zor gözüküyor. İşte, Juventus Milan maçı muhtemel 11'leri...

JUVENTUS MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus Milan maçı 6 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da oynanacak maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Michael Fabbri olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Pjanic, Emre Can, Matuidi, Mandzukic, Bernardeschi, Kean

Milan: Reina, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Castillejo, Piatek

RONALDO FORMA GİYEMEYECEK

Portekiz-Sırbistan maçında sakatlanan Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı devam ediyor. Portekizli süperstar, sakatlığı nedeniyle derbi maçında forma giyemeyecek. Juve'de ayrıca Cuadrado, Douglas Costa, Barzagli ve Spinazzola zorlu maçta oynayamacak isimler.

Milan'da ise Bonaventura, Gianluigi Donnarumma, Lucas Paquetá ve Conti sakatlığı nedeniyle Juve maçını kaçıracaklar.