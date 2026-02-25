Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Juventus penaltı kazandı! - Futbol Haberleri

        Juventus penaltı kazandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'a konuk oldu. Torino ekibi, 35. penaltı kazandı.

        Juventus penaltı kazandı!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmanın 35. dakikasında Khephren Thuram, Lucas Torreira'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti.

        Topun başına geçen Manuel Locatelli, 37. dakikada ağları havalandırdı.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:(MEB'in Ramazan genelgesi) "Genelgede ifade edildiği üzere modelin merkezinde değer çerçevesi esastır. Bu genelgenin neresi yanlıştır? Ramazan ayı etkinliklerine Talibanl...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
