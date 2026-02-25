Juventus penaltı kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'a konuk oldu. Torino ekibi, 35. penaltı kazandı.
Giriş: 25.02.2026 - 23:46 Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Khephren Thuram, Lucas Torreira'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti.
Topun başına geçen Manuel Locatelli, 37. dakikada ağları havalandırdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ