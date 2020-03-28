Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan İtalya Serie A'da kulüpler finansal açıdan kendilerini rahatlatacak yöntemler aramaya devam ederken Juventus'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, futbolcuların ve teknik direktör Maurizio Sarri'nin maaşlarda kesintiye gitme teklifini kabul ettiğini açıkladı. Kulübü, 90 milyon Euro'luk yükten kurtaracak bu gelişme ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Sportif faaliyetleri etkileyen küresel sağlık şartları nedeniyle, oyuncular ve teknik direktörümüzle 2019-20 sezonundaki maaşlarda yapılacak kesintilerle ilgili anlaşma sağladık. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında eşit olarak kesintiler yapılacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncularımız ve teknik direktörümüzle bireysel olarak anlaşma imzalanacak. Bu durum kulübümüze 90 milyon euroluk bir yükten kurtarmış olacak. 2019-20 sezonunda maçların yeniden oynanmasına karar verilmesi halinde oyuncularım ve teknik direktörümüzle yeniden görüşmeler yapılacak. Juventus olarak bu zor zamanlardaki gösterdikleri anlayış sebebiyle bütün ekibimize teşekkür ediyoruz"