K-pop yıldızı aşık olduğu için özür diledi

K-pop şarkıcıları dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinmeye devam ederken, yıldızların özel hayatları da dikkatle takip ediliyor. Koreli pop idollerinin hayranları, en sevdikleri yıldızlara karşı aşırı korumacı olabiliyor, şarkıcıların özel hayatlarındaki kararlara karşı tepki gösterebiliyor. Aespa adlı kadın müzik grubunun solisti Karina, aşk hayatıyla ilgili özür çıkışıyla gündeme geldi.

23 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı el yazısı mektubunda, 25 yaşındaki Koreli oyuncu Lee Jae Wook ile ilişki yaşadığı için özür diledi. Birçok hayranı Karina'ya ve yeni aşkına destek verirken, bazıları da öfke ve hayal kırıklığı mesajlarını paylaştı.

REKLAM

"ŞAŞIRTTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Karina, "Sizi şaşırttığım için üzgünüm" diye başladığı mektubuna; "Bu mektubu bu kadar geç yazdım, çünkü çoğunuzun şaşırdığını biliyorum ve temkinli olmak istedim. Hayranlarımın ne kadar hayal kırıklığına uğramış ve birlikte yaptığımız sohbetleri hatırlayınca ne kadar üzülmüş olabileceklerinin çok farkındayım. Çok üzgünüm çünkü bu duyguları kendim de çok iyi anlıyorum" şeklinde devam etti.

"Bu duyguların bir kısmının aktarılabileceği umuduyla bu mektubu yazmaya karar verdim" diyen Karina; "Daha fazla acıya neden olma endişelerime rağmen bunu yazdım. Çünkü çıkışımdan bu yana bana en sıcak kışı yaşatan hayranlarıma en içten özürlerimi iletmek istedim" ifadesini kullandı.

"GELECEKTE SİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIM"

Karina, sözlerini; "Hayranlarımın yaşadığı acıları telafi etmek istiyorum. Ben hayranlarıma karşı her zaman samimi oldum ve siz benim için değerli insanlar olmaya devam ediyorsunuz. Duygularımı aktaramayacak kadar kısa olabilecek bu mektubu okuduğunuz için teşekkür ederim. Gelecekte sizi hayal kırıklığına uğratmayacağımdan, daha olgun ve özenli yönümü göstermeye devam edeceğimden emin olabilirsiniz" diyen şarkıcı mektubunu, "Lütfen bizi izlemeye devam edin" şeklinde bitirdi.