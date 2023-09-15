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        Haberler Magazin Kaan Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir ve hapse mi girecek? Kaan Alkan Lucifer Michaelson'ın suçu ne?

        Kaan Alkan kimdir, kaç yaşında ve hapse mi girecek? Kaan Alkan Lucifer Michaelson hakim karşısında!

        Sosyal medya uygulaması Instagram'da 2 milyona yakın bir takipçi kitlesi bulunan Lucifer Michaelson takma isimli Kaan Alkan, hakkında açılan dava ile gündem olmuş durumda. Gün itibariyle hakim karşısına çıkan Kaan Alkan'ın neden mahkemelik olduğu ve hayat hikayesinden bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:38
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        Lucifer Michaelson adıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Kaan Alkan, bu kez mahkemelik olmasıyla gündem olmuş durumda. 33 yaşındaki fenomen ismin neden hakim karşısına çıktığı ve hakkındaki suçlamalarla ilgili bilgileri derledik!

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        LUCIFER MICHAELSON KİMDİR?

        Lucifer Michaelson adıyla tanına Kaan Alkan, 1990 yılında dünyaya geldi. Çektiği videolarla gündeme gelen isim Radyo Televizyon Programcılığı eğitimi aldı.

        2011 yılında bir müzik programına katıldıktan sonra şarkıcılık yapmış ve daha sonra modelliğe yöneldi. "Lucifer Michaelson" adıyla Instagram'da bulunan fenomen ismin 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

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        KAAN ALKAN NEDEN MAHKEMEYE ÇIKTI?

        DHA'nın haberine göre Youtuber Kaan Alkan, göz rengi değiştirme ameliyatı sonrasında kendisine ameliyat konusunda danışan Maria Shirley Danieli'nin dolandırıcılıkla suçlaması üzerine hakim karşısına çıktı.

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        İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Kaan Alkan katılırken, şikayetçi Maria Shirley Danieli gelmedi. Kaan Alkan ve avukatı, kendisinin tanınmış biri olduğunu, basın mensuplarının salondan çıkarılmasını isteyerek "Basın burada olmak zorunda mı? Sosyal medyada yanlış aktarılıyor" dedi. Hakim ise "Ben seni tanımıyorum" dedi. Bunun üzerine Alkan, "Herkes tanıyacak. Dünya tanıyacak beni" diyerek güldü. Hakim, duruşmaların açık olduğunu belirterek gizlilik talebini reddetti.

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        SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Kimlik tespitinde Youtuber olduğunu aylık kazancının 50-100 bin TL arasında olduğunu ifade eden Alkan, yurt dışında göz rengi değiştirme ameliyatı olduğunu söyledi. Alkan, "Firma Türkiye'ye şube açtıktan sonra benim fotoğraflarımı izinsiz kullandı. Kendileri yapmış gibi adımı etiketleyerek paylaştılar" dedi. Fotoğrafların ardından kendisine sürekli olarak ameliyat hakkında yorum ve mesaj geldiğini söyleyerek "Gözlerimi nerede yaptırdığımı sordular. Ben de yurt dışında yaptırdığımı söyledim. Maria Shirley Daniel de mesaj attı. 'Gözlerini canlı görmek istiyorum' dedi. Sonra otel lobisinde görüştük" dedi. Alkan, görüşme esnasında şikayetçinin kendisinden şarj cihazı almasını istediğini ve bunun karşılığında 100 euro verdiğini söyledi. Sonrasında şikayetçinin vizesi olmadığı için yurt dışına çıkamadığını söyleyen Alkan, "Türkiye'dekilerden yaptırmak istediğini söyledi. Ben de firmaları tanımadığımı söyledim. O da yaptırmış memnun kalmamış. İsimlere ulaşamamış. Bana isimleri sordu ben de tanımadığımı söyledim. Onlarda da benim resmimi kullandığı için benim onları tanıdığımı düşünüp beni de şikayet etmiş" diyerek suçlamaları reddetti.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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