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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaan Ayhan: Daha güçlü bir takım olacağız - Galatasaray Haberleri

        Kaan Ayhan: Daha güçlü bir takım olacağız

        AZ Alkmaar karşısında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 23:47 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:24
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        "Daha güçlü bir takım olacağız"
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        Galatasaray'ın milli oyuncusu Kaan Ayhan, eleştirilere kulak vererek hedeflerine takım olarak ulaşacaklarını belirtti.

        UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilen tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Galatasaray'da oynamanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:

        "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız."

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