Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaan Ayhan: Daha rahat bir galibiyet olabilirdi - Galatasaray Haberleri

        Kaan Ayhan: Daha rahat bir galibiyet olabilirdi

        Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, 2-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından, "Daha rahat bir galibiyet olabilirdi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 23:12 Güncelleme: 18.10.2025 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Daha rahat bir galibiyet olabilirdi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, galibiyeti değerlendirdi.

        "DAHA RAHAT BİR GALİBİYET OLABİLİRDİ"

        Ayhan, milli ara sonrası takıma geç katılan oyunculara rağmen takımın iyi bir mücadele sergilediğini belirterek, "Mutluyuz. Milli aradan sonra ilk maç... Bazı oyuncular 2 gün önce geldi. Bazı soru işaretleri oluşuyor, tüm oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Hak ederek kazandık," dedi.

        Tecrübeli oyuncu, maçın bazı bölümlerinde daha etkili olabileceklerini de vurguladı: "Maçın bazı bölümlerinde son pasları etkili yapsaydık daha rahat bir galibiyet olabilirdi. Zor bir sürece giriyoruz şimdi. Galip gelmek ön plandaydı. Hem kendimiz için hem de taraftarımız için mutluyuz."

        "BODO MAÇI ZOR GEÇECEK"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahalarında Bodo/Glimt ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kaan Ayhan, Norveç temsilcisini ciddiye aldıklarını ifade etti. Ayhan, "Bodo ile içeride oynayacağız. Taraftarımızın gücünü biliyoruz. Zor bir maç olacak. Tottenham maçını gördük. O maçta Bodo çok zorladı," şeklinde konuştu.

        Ayhan sözlerini şöyle tamamladı: "Bu takımlar daha agresif oynuyor, favori siz oluyorsunuz ve sizi çok zorluyorlar. Kendi evimizde galip gelip fikstürde avantaj elde etmek istiyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?