Kaan Ayhan: Fenerbahçe mağlubiyeti ister istemez aklımızdaydı

Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşma öncesinde yaşanan bir kazaya değinen Kaan Ayhan, "Maçtan önce küçük bir kaza olduğunu öğrendik. Çok ciddi bir şey yoktur umarım. Fethiye camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ İSTER İSTEMEZ AKLIMIZDAYDI"

Mücadeleyi de değerlendiren tecrübeli futbolcu, kupa maçlarının zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu tür maçlar kağıt üzerinde kolay gibi görünebilir ama sahaya çıkıp oynamak gerekiyor. Arkamızda bir mağlubiyet vardı, ister istemez aklımızdaydı. Sahada yeni bir takım görüntüsü vardı. Bazı pas opsiyonlarına alışık olmadığımız için oyunu istediğimiz gibi bitiremedik."

"HAFTA SONU YENİDEN GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonu oynanacak lig maçına da değinen Kaan Ayhan, "Yüksek moralle hafta sonu yeniden galibiyet almak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.