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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kaan Şakul: Beşiktaş'taki görevlerimi bıraktım! - Beşiktaş Haberleri

        Kaan Şakul: Beşiktaş'taki görevlerimi bıraktım!

        Kaan Şakul, Beşiktaş'taki genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bırakarak seçime kadar yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:58
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        "Beşiktaş'taki görevlerimi bıraktım!"
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        Kaan Şakul, Beşiktaş'taki genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bırakarak seçime kadar yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.

        Kaan Şakul'un açıklamasının tamamı şöyle:

        "29 Kasım 2024 tarihinde Sayın Hasan Arat'ın görevinden ayrılmasını takiben gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, tüzüğümüz çerçevesinde Sayın Hüseyin Yücel'in başkanlık görevini üstlenmesi ve yönetim kurulu üyelerimizin önceden taahhüt ettikleri birliktelik ilkesi doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3 Aralık 2024 tarihli yönetim kurulu toplantımızda, Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel'in gündeme getirdiği “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul” önerisi yönetim kurulumuzca oy birliğiyle kabul edilmiş ve bu karar kamuoyuyla paylaşılmıştır. Son yönetim kurulu toplantımız, hem Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararının alınması hem de 2023 ve 2024 yıllarına ait bekleyen üyelik başvurularının değerlendirilmesi bakımından kurumsal tarihimiz açısından özel bir önem taşımaktadır. Tüzüğümüzün, yürütmekte olduğum Genel Sekreterlik makamına tevdi ettiği, “yönetim kurulu gündemini belirleme” sorumluluğu kapsamında, değerli üyelerimizin haklarının korunması ve yıl sonu itibarıyla herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, son hizmetim olarak, 2023 ve 2024 yılına ait bekleyen üyelik başvurularının değerlendirilmesi gündeme alınmış ve yönetim kurulumuzun onayıyla sonuçlandırılmıştır. Bu vesileyle, aramıza katılan yeni üyelerimize hoş geldiniz diyor, üyeliklerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün itibarıyla Genel Sekreterlik ve vekil Saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliği görevime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim. Şahsıma yönelik çeşitli mecralarda sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı ve bu konuda asla geri adım atmayarak, detaylı bir açıklamayı yakın zamanda ulusal bir televizyon kanalında paylaşacağımı da ayrıca belirtmek isterim. İlgili tüm tarafların bu süreçte sorumlu davranmasını beklediğimi de önemle hatırlatırım. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, yanımda olduklarını ileten tüm dostlarıma en derin şükranlarımı sunarım. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım."

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