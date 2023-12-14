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        Haberler Magazin Kaan Urgancıoğlu'dan oğlu Ardıç'lı babalık fotoğrafı - Magazin haberleri

        Kaan Urgancıoğlu'dan oğlu Ardıç'lı babalık fotoğrafı

        Geçtiğimiz günlerde eşi Burcu Denizer ile bebekleri Ardıç'ı kucaklarına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan Kaan Urgancıoğlu'dan babalık pozu geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:48
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        Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti. Bir süredir anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin bebekleri, geçtiğimiz günlerde normal doğumla dünyaya gelmişti.

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        İlk kez baba olma heyecanını yaşayan Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç'a bakarken çekilen fotoğrafını kalp emojisi ile yayımladı. 42 yaşındaki oyuncu, meslektaşlarının aksine oğlunun yüzünü paylaşmayı tercih etmedi.

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        "DOĞUM ANINDA BURCU'NUN YANINDAYDIM"

        Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Burcu Denizer ile birlikte hastaneden çıkarken "Annenin de Ardıç'ın da sağlık durumu çok iyi. Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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        "UYKUSUZ GECELERE HAZIR DEĞİLİM" DEMİŞTİ

        Kaan Urgancıoğlu, "Uykusuz gecelere hazır mısınız?" sorusuna ise, "Rahmetli Kayahan'ın çok güzel bir ninnisini dinledim. Yardımcı olacağı zamanlar olacaktır mutlaka ama ben uykusuz gecelere hazır değilim açıkçası" yanıtını vererek güldürmüştü.

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        "SANIRIM BANA BENZİYOR"

        Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç hakkında, "Sanırım bana benziyor" açıklamasında bulunmuştu.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        #Kaan Urgancıoğlu
        #Ardıç Urgancıoğlu
        #Burcu Denizer
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