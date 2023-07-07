Atina'da bulunan Türk Konsolosluğu'nda nikâh törenlerini gerçekleştiren Kaan Urgancıoğlu, "Özel olarak mı böyle bir yer tercih ettiniz?" sorusuna şaşırtan bir cevap vererek, "Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkasını bir çiçekçiden buldu hatta" dedi.

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Ünlü oyuncu ayrıca, "Sadece sizler için değil, benim ailem için de sürpriz bir nikâh oldu. 'Aileme evlensem bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikâh düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha henüz netlik kazanmadı" ifadelerini kullandı.