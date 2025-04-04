Kaan Yıldırım: Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına almışlardı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yıldırım ile Deniz, kontrol amaçlı olarak gittikleri özel bir hastanede görüntülendi.

Kaan Yıldırım, basın mensuplarıyla sohbet etti. Yıldırım; "Çok güzel ve heyecanlı bir durum. Oğlumuz dünyaya geldi, çok keyifliyiz. İlk süreçler biraz yorucu oldu, özellikle anne için. Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık. Bu duyguyu, insan başına gelmeden anlamıyormuş. Allah, isteyen herkese nasip etsin" dedi.

Fikret Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu da dile getiren Kaan Yıldırım, oğlunun adı hakkında; "Hakan benim babamın adı. Fikret de biz anlamını çok sevdik. Akıl, düşünce ve fikir sahibi demek. Biz anlamını çok sevdik ve o yüzden koyduk bu ismi" diye konuştu.