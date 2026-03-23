        Haberler Bilgi Gündem KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, masadaki konular neler? Gözler Beştepe'de!

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

        Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bu hafta ne zaman toplanacağı belli oldu. Bu kapsamda araştırılan ''Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?'' soruları yanıt buldu. Beştepe'de yapılacak toplantıda Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, masadaki konular neler? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 13:39 Güncelleme:
        1

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. ‘’Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?’’ soruları yanıt arıyor. En son bayramdan önce yapılan toplantıda, özellikle İran krizi ve bölgedeki yansımalar ele alınmıştı. Bu hafta yapılması beklenen toplantının ana gündeminde ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, masadaki konular neler? İşte detaylar.

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 24 Mart 2026 Salı günü Beştepe'de toplanacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı’nın saat 15.00’te başlaması bekleniyor.

        3

        24 MART 2026 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KONULARI

        Toplantının ana gündeminde ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş olacak. Toplantıda savaşın bölgesel yayılım hızı, çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak. Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında da Kabine'ye bilgi verilecek.

        Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da değerlendirilecek.

        4

        OLASI TEHDİTLERE KARŞI TEDBİRLER MASADA

        Türk hava sahasına yönelik füze ihlalleri ile olası tehditlere karşı alınan tedbirler de masaya yatırılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 6 adet F-16, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri konuşlandırıldı. Bu kapsamda, mevcut savunma kapasitesi ve alınabilecek ilave önlemler değerlendirilecek.

        5

        HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI VE ENERJİ PİYASALARI

        Bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının enerji piyasalarına etkisi olacak. Yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya yansımaları ve fiyat istikrarına yönelik atılabilecek ek adımların da ele alınması bekleniyor.

        6

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Kabine toplantısında öne çıkan diğer bir başlık ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gözler yasal düzenleme adımlarına çevrildi. Kabine'de bu kapsamda PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen son durum masaya yatırılacak. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için PKK'nın silah bıraktığının tespit ve tescili bekleniyor. Atılabilecek yasal adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
