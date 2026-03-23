Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. ‘’Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?’’ soruları yanıt arıyor. En son bayramdan önce yapılan toplantıda, özellikle İran krizi ve bölgedeki yansımalar ele alınmıştı. Bu hafta yapılması beklenen toplantının ana gündeminde ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, masadaki konular neler? İşte detaylar.