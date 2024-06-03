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        Haberler Gündem Politika Kabine toplanıyor: Masada neler var? | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: Masada neler var?

        Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Hükümetin 1 yılının değerlendirileceği toplantıda, kamuda tasarruf düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve Gazze başlıkları ele alınacak. Kabinede ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da görüşülecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:02
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        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
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        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası dezenflasyon sürecinin başlaması beklenirken, son veriler ışığında Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

        KAMUDA TASARRUF, ENFLASYONLA MÜCADELE, GAZZE DİPLOMASİSİ MASADA

        Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.

        Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya dönük diplomatik girişimler istişare edilecek.

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        YABANCILARIN KAYIT DIŞI ÇALIŞMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

        Yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önüne geçilmesi de bir diğer gündem başlığı olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmayla ilgili kabineye bilgi verecek.

        TURİZMCİLER BAYRAM TATİLİN 9 GÜNE ÇIKMASINI TALEP EDİYOR

        Kurban Bayramı bu yıl, 16 Haziran pazar günü başlayacak. 19 Haziran çarşamba günü sona erecek. Turizmcilerin, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması talebinin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

        DIŞ POLİTİKA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-13 Haziran’da ispanya, 14 Haziran’da da İtalya’ya gidecek. Ziyaretlere ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

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        #Son dakika haberler
        #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
        #Recep Tayyip Erdoğan
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