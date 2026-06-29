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        Haberler Gündem Politika Kabine toplanıyor: NATO Zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatı, en düşük emekli aylığı masada

        Kabine toplanıyor: NATO Zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatı, en düşük emekli aylığı masada

        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem zirve hazırlıklarındaki son durum olacak. Ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler ile Terörsüz Türkiye süreci de kapsamlı bir şekilde ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        Kabine yarın toplanıyor

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

        Toplantının ana gündem başlığı dünyanın gözünün çevrileceği 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi hazırlıkları olacak. Ankara'daki güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek.

        ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ SON DURUM

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        Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar konusu AK Parti kampının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

        Toplantıda, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla şekillenecek yeni ekonomik tablo ile en düşük emekli aylığı konusunda düzenleme çalışmaları da ele alınacak.

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