Kabine toplanıyor: NATO Zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatı, en düşük emekli aylığı masada

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Toplantının ana gündem başlığı dünyanın gözünün çevrileceği 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi hazırlıkları olacak. Ankara'daki güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek.

ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ SON DURUM

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Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar konusu AK Parti kampının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Toplantıda, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla şekillenecek yeni ekonomik tablo ile en düşük emekli aylığı konusunda düzenleme çalışmaları da ele alınacak.