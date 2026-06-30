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        Haberler Gündem Kabine toplanıyor: NATO Zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatı, en düşük emekli aylığı masada

        Kabine toplanıyor: NATO Zirvesi hazırlıkları, ABD-İran mutabakatı, en düşük emekli aylığı masada

        Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 06:10 Güncelleme:
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        Kabine bugün toplanıyor

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 16.00'da yapılacak.

        Toplantıda ana gündem, 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak.

        Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak.

        Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelere ilişkin programa son şekli verilecek.

        Toplantıda, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci ile Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması da bekleniyor.

        Ayrıca, en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların da gündeme gelmesi öngörülüyor.

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