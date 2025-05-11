Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye hedefindeki yol haritası masada

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak. Terör örgütü PKK kongresini topladı. Silah bırakma kararının açıklanması bekleniyor. Kararın duyurulmasının ardından ilk aşama ise silahların nasıl teslim edileceğinin netleştirilmesi. 2. aşama ise Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Toplantıda da gelişmeler değerlendirilecek, izlenecek yol haritası gözden geçirilecek.

PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES

Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan’dan gelen açıklamaya göre, o görüşme 12 Mayıs’ta yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak. Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.

SURİYE VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye’deki son gelişmeler mercek altına alınacak. Gazze'deki ateşkes süreci Kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.