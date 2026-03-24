        Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Böylece ''Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?'' sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından 24 Mart 2026 Salı bugün toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündeminde, Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. İşte 24 Mart 2026 Kabine Toplantısı gündemi ile masadaki konular...

        Giriş: 24.03.2026 - 09:35 Güncelleme:
        ‘’Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yeni haftaya girilmesiyle birlikte gündemdeki yerini almıştı. Merakla beklenen toplantı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 24 Mart 2026 Salı bugün toplanacak. Beştepe’de yapılacak toplantının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. İşte, 24 Mart 2026 Kabine Toplantısı gündemi ile masadaki konu başlıkları...

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 24 Mart 2026 Salı (bugün) toplanacak.

        Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

        24 MART 2026 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ İLE MASADAKİ KONULAR

        Toplantının ana gündeminde Ortadoğu'daki savaş olacak. Toplantıda savaşın bölgesel yayılım hızı, çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak.

        Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında da Kabine'ye bilgi verilecek.

        Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da toplantıda ele alınacak.

        OLASI TEHDİTLERE KARŞI TEDBİRLER MASADA

        Türk hava sahasına yönelik füze ihlalleri ile olası tehditlere karşı alınan tedbirler de masaya yatırılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 6 adet F-16, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri konuşlandırıldı. Bu kapsamda, mevcut savunma kapasitesi ve alınabilecek ilave önlemler değerlendirilecek.

        HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI VE ENERJİ PİYASALARI

        Bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının enerji piyasalarına etkisi olacak. Yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya yansımaları ve fiyat istikrarına yönelik atılabilecek ek adımların da ele alınması bekleniyor.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Kabine toplantısında öne çıkan diğer bir başlık ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gözler yasal düzenleme adımlarına çevrildi. Kabine'de bu kapsamda PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen son durum masaya yatırılacak. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için PKK'nın silah bıraktığının tespit ve tescili bekleniyor. Atılabilecek yasal adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Hürmüz'e alternatif rota
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
